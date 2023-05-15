عاجل.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجنوب إفريقى

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وجنوب إفريقيا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فى إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بينهما على شتى الأصعدة، بالإضافة إلى دفع التشاور والتنسيق حول مختلف قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية، لما للدولتين من ثقل مهم يخدم المصالح الإفريقية ككل.

كما شهد الاتصال بحث مستجدات عدد من القضايا الدولية، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، أخذا فى الاعتبار تداعياتها السلبية على أوضاع الاقتصاد والغذاء والطاقة فى الدول النامية على مستوى العالم، لا سيما فى إفريقيا، فضلا عن مناقشة تطورات أهم القضايا الإقليمية والملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقى، وذلك فى ضوء الدور الرائد للبلدين الشقيقين على الصعيد القارى، والتنسيق المستمر بينهما فى هذا الصدد.