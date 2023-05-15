وزير التعليم: عقد امتحانات عادلة لمصلحة الطلاب واتخاذ إجراءات مواجهة الغش

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 11:23 مساءً - عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع مديرى مديريات التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار سلسة الاجتماعات الدورية، للاطمئنان على الإجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية واستعراض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022/2023، فضلا عن متابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازي أهمية دور مديرى المديريات فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل اللامركزية فى القرارات المتعلقة بالشأن الداخلى فى كل مديرية، وسرعة حل المشكلات على أرض الواقع، مشددا على أهمية إجراء امتحانات منضبطة، وانتظام وانضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسى.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، مشددًا على ضرورة انضباط سير الامتحانات؛ لعقد امتحانات عادلة لخدمة مصلحة وحقوق الطلاب، وعدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

كما اطمأن الوزير على امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى، موجها بمتابعة لجنة الغش الالكترونى بالإدارات، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش، كما وجه مديري المديريات التعليمية بإعلان نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة مباشرة.

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، اطمأن الوزير على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات، مشددا على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، كما استعرض الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان، مشيرًا إلى أنه تم منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التي شهدت شغب أو غش العام الماضي، لافتا إلى أنه تم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وجدد الوزير التأكيد على أنه سيتم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب.

كما اطمأن الدكتور رضا حجازي على نسب توافر أعداد كتيبات المفاهيم في كل مديرية لضمان توفر الأعداد الكافية لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

وشدد الوزير أيضا على الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل يليق بمكانة معلمي مصر، ومراجعة كافة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين المراقبين.

ووجه الدكتور رضا حجازي بضرورة مراجعة أعمال الصيانة في كافة لجان الثانوية العامة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وبالنسبة للامتحانات العملية للتعليم الفنى تم التوجيه، خلال الاجتماع، بضرورة توفير شراء المواد الخام اللازمة قبل الامتحانات بفترة كافية لمدارس نظام الجدارات.

وفيما يتعلق بمسابقة 30 ألف معلم، وجه الدكتور رضا حجازي الشكر والتقدير لكافة الجهود التي بذلت لإعداد وتنفيذ برنامج التدريب الذهني والبدني بمختلف إدارات التدريب على مستوى الجمهورية، موجها بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل جهة معنية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.

كما تطرق الوزير رضا حجازي إلى المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب، والتي تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس، حيث يتم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة ٦ أشهر على أن يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، حيث وجه الوزير في هذا الإطار بتيسير الاجراءات اللازمة لهم واعتبارهم فى مهمة علمية.

وعلى جانب آخر، وجه الوزير بتيسير كافة الآليات المتعلقة بمجموعات الدعم المدرسى لضمان استدامتها، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المجموعات تستهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة.

كما تابع الوزير آخر المستجدات المتعلقة أيضا بالاهتمام بالأنشطة التربوية خلال الإجازة الصيفية، مستعرضا أخر المستجدات المتعلقة بالجدول الزمني الخاص بإعداد عرض مسرحى وطنى لطلاب المدارس المصرية، تحت إشراف الكوادر الفنية المتخصصة فى هذا المجال التابعة للوزارة، كما استعرض أخر المستجدات الخاصة بإعداد عرض مسرحي للطلاب داخل كل مديرية تعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أيضا أنه فى إطار المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف"، عممت الوزارة لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب من الصم وضعاف السمع على جميع مدارس الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم وضع هذه الإشارات فى كتاب "القيم وحقوق اللآخر".

وقد أشار الوزير أيضا، خلال الاجتماع، بأنه سيتم إضافة بعض الانشطة فى كتاب "اكتشف" بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب برموز الكتابة الهيروغليفية بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وخالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم وتعليم الكبار، ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، وعدد من مديرى العموم.