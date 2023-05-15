الحوار الوطنى: نطرح حلولا عديدة لحل الأزمات الأسرية والعنف ضد المرأة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 11:24 مساءً - قالت ياسمين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك الاجتماعي بالحوار الوطني، إن الأسرة دائما تتأثر بالمجتمع، ويتأثر المجتمع بما يحدث بالأسر التي تكون هذا المجتمع.

أضافت ياسمين البغدادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أن الحوار الوطني يقدم معالجة لبعض القضايا التي يثار حولها الجدل، لأن ما يحدث داخل الأسرة ينعكس على الأطفال بشكل مباشر، مبينة: "لدينا 3 مرتكزات، تتعلق بالطلاق، ونحن نناقش كثيرا من الأمور بشأن الطلاق لحل الأزمات التي يعاني منها المجتمع وما يترتب عليها من مشكلات متعددة".

وأشارت إلى طرح العديد من الحلول لحل الأزمات الأسرية والعنف ضد المرأة في مناقشات وجلسات الحوار الوطني، مؤكدا: "هناك أشكال من العنف لا تجرم وليس لها عقوبات وتدخل في إطار الثقافة السائدة، كما سيتم مناقشة مخاطر جرائم الابتزاز الإلكتروني والتحرش الإلكتروني والتنمر، على مائدة الحوار الوطني.