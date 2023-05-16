القباج تزور المنيا.. وتتفقد مشروع تحسين سبل العيش وتمكين المرأة الريفية

جدة - نرمين السيد - وعقب ذلك، افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعى، مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا الجديدة، حيث يهدف المركز إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريا، وتقديم خدمات الدعم الفنى وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة طبقا لاحتياجات الفئات المستهدفة.

كما يعمل على إعداد كادر من شباب الخريجين القاطنين بالمجتمعات الريفية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد بما يوفر المعلومات اللازمة لتسويق الحاصلات البستانية، ومنتجات سلسلة القيمة المضافة لها بالسعر المناسب الذى يحافظ على تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءا من المنتج حتى المستهلك.

وتوجهت عقب ذلك إلى قرية الشيخ مسعود، حيث قامت بزيارة حقلية لمتابعة أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية ضمن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها والذى يتم تنفيذه تحت مظلة المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" بالتعاون مع "الفاو" والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.

رافق وزير التضامن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمى للمنظمة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، ولويس داماس سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء الجمعيات الأهلية.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن سعادتها بالمشاركة فى الجولة التفقدية للتعرف على أرض الواقع على نتائج أحد ثمار تعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة المصرية وهو مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها فى محافظة المنيا، والذى تم تنفيذه على مدى عامين بتمويل 2.7 مليون دولار كندى مقدمة من الحكومة الكندية، وتولى تنفيذه 11 جمعية أهلية.

وأكدت القباج، أن هذا المشروع الذى نرى ثماره اليوم بمحافظة المنيا، هو نموذج نعمل على نشره فى جميع قرى مصر بالتعاون مع شركائنا من الجهات المانحة والمنظمات الدولية، فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، حيث استهدف مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها بمحافظة المنيا 2000 سيدة ريفية فى 10 قرى بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لرفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم، وقد قد جاءت نتائج المشروع تفوق المخطط له، حيث تم توفير تمويل لمشروعات متناهية الصغر استفاد منها بالفعل نحو 2500 امرأة ريفية من صاحبات الحيازات الصغيرة، والسيدات الريفيات اللاتى لا يمتلكن أراضى ويعملن بأجر لدى الغير، وسيدات عاطلات عن العمل، حيث أتاح المشروع لهن فرصة المشاركة فى زراعة البساتين ومشروعات التصنيع الغذائى والزراعى.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المشروع الذى نفذ فى 10 قرى بمحافظة بالمنيا، واستفادت منه 2500 امرأة ريفية من المسجلين على قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، ويشملن: مزارعات من ملاك الحيازات الصغيرة، وسيدات ريفيات لا يمتلكن أراضى زراعية، بالإضافة إلى السيدات العاطلات عن العمل لتوفير وظائف موسمية بدوام كامل، كما نستهدف زيادة وعى الـ 2000 سيدة المستفيدات من المشروع حول الأنماط الغذائية الصحية، وتضمنت مشروعات التمكين الاقتصادى المنفذة بالفعل: زيادة الإنتاج الزراعى للمحاصيل البستانية، من خلال إنشاء صرب زراعية لإنتاج الشتلات والخضر، و400 مشروع لتربية وتسمين الأغنام والماعز والبط، ومشروعات لإنتاج الألبان، ومشروعات صغيرة لسلاسل القيمة المضافة (أعلاف- سماد- موالح)، ومساعدتهن على العمل فى تجارة منتجات زراعية وتصنيع غذائى وتعبئة وتغليف، ومطابخ لتحسين الوعى الغذائى بما يتوفر فى بيئة المجتمعات المستهدفة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المشروع ينفذ فى قرى مركز مغاغة: بقرى شارونة- برطباط- شم البصل البحرية، ومركز العدوة: بقرى عطف حيدر - الشيخ مسعود، ومركز أبو قرقاص: بقرى ابيوها - بنى موسى، ومركز ملوى: بقرى معصرة ملوى - تنده - دروه.

وأشارت إلى أن ما نقدمه وشركائنا من دعم وتمويل لمشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية يأتى تحقيقا لرؤية مصر 2030 والتى تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج من خلال تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، وتوفير الموارد فى كل المناطق الجغرافية، فى الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالى، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا، لذلك تسعى وزارة التضامن الاجتماعى إلى مأسسة منظومة التمكين الاقتصادى داخل الوزارة وتوفير فرص عمل لائقة ومشروعات اقتصادية وإنتاجية، ويقوم برنامج فرصة بتنفيذ الأنشطة بالتعاون البناء مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى وبتمويل عدد كبير من الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة.

وأكدت القباج أن الوزارة تقدم قروضا ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وقد بلغ الرأسمال الأساسى للقروض الميسرة التى قدمناها لهذا الغرض ما يزيد على 3 مليارات و200 مليون جنيه لتنفيذ 420 ألف مشروع، كما أن 70% من هذه المشروعات تتركز فى المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادى لنساء الريف.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر إلى منظمة الفاو والحكومة الكندية ووزارة الزراعة والشركاء من مؤسسات المجتمع الأهلى العاملة وأيضا الجمعيات الأهلية التى شاركت فى تنفيذ هذا المشروع وهى الجمعية الأهلية لتنمية المجتمع المحلى بالشيخ مسعود، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بأيبوها حى أبو قرقاص، وجمعية دروة لتنمية المجتمع بدروة ملوى، وجمعية نور الحياة للتنمية والتدريب برطبات بمغاغة، وكذلك جمعية تطوير القرية بتندة ملوى، وجمعية السراج المنير للتنمية ببنى موسى بأبو قرقاص، وجمعية أبناء مصر الحرة للخدمات الاجتماعية والعمل الخيرى، ومؤسسة نور الأمم للتنمية فى جزيرة شارونة مغاغة، وجمعية رؤية الحياة بمعصرة ملوى، ومؤسسة الحياة الجديدة.