امتحانات الثانوية العامة 2023.. ننشر رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس

جدة - نرمين السيد - واستهل رضا حجازى، حديثه بالتأكيد على سعى الوزارة إلى تحقيق مبدأ الشفافية ورفع حالة الوعى المجتمعى ونقل الصورة الصحيحة للجمهور بموضوعية وحيادية، مشيرا إلى الدور المهم للإعلام الداعم لتطوير العملية التعليمية فى مصر.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على اتخاذ إجراءات جديدة، تهدف إلى الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة، والتيسير على الطلاب وطمأنتهم فضلا عن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

واستعرض الدكتور رضا حجازى، خلال اللقاء، الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى ضوء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لورقة الامتحان، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالى لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

كما أكد حجازى أن الوزارة حرصت على طمأنة طلاب الثانوية العامة، وإطلاعهم على مواصفات الورقة الامتحانية مبكرا، واستعرض فى هذا السياق نموذجا توضيحيا لورقة إجابة الطالب والذى يضم الجزء المخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، والبابل شيت، مؤكدا أنه على الطالب أن يكتب بياناته فى الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو القادم.

وأوضح الوزير أن ورقة الأسئلة، تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثانى يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرا إلى أن الأسئلة المقالية فى النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات (العربية - الأجنبية) فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما فى القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

كما أوضح حجازى أنه تم إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة فى كل مادة دراسية، بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافيين للإجابة والمراجعة، موضحا أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة فى أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات فى الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

واستعرض الوزير، التعديل فى عدد ونوع الأسئلة والذى جاء كالتالى: بالنسبة لمادة اللغة العربية ومجموع درجاتها 80 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالا بمجموع 70 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 55 سؤالا.

أما بالنسبة لمادة اللغات الأجنبية الأولى (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية) ومجموع درجاتها 50 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 37 سؤالا.

واللغات الأجنبية الثانية ( الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية ) ومجموعها الكلى 40 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات والموضوعية 29 سؤالا مخصص لها 34 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 31 سؤالا.

أما فيما يخص المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا) ومجموعها الكلى 60 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 46 سؤالا.

وبالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) ومجموع درجاتها 60 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 46 سؤالا.

وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 20 سؤالا، ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على عدد 2 سؤال مقالى مخصص لها 4 درجات و18 سؤالا موضوعيا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 20 سؤالا.

أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 20 سؤالا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على 2 سؤال مقالى مخصص لهما 4 درجات و18 سؤالا موضوعيا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 20 سؤالا.

واستعرض الوزير عدد الأسئلة المقالية لكل مادة وفق الدرجات والتى تشتمل على أسئلة مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها 4 درجات، وعدد أسئلة الاختيار من متعدد وفق الدرجات والتى تشتمل على أسئلة لها درجة واحدة وأخرى مخصص لها درجتان.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لتدريب المعلمين والطلاب استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، فقد تم تدريب عدد 300 ألف من معلمى المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد، كما تم استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة، وبالنسبة لتدريب الطلاب على الامتحان، فقد طرحت الوزارة نموذجا استرشاديا تدريبيا فى مواد الصف الثالث الثانوى العام لجميع الشعب، مشابه لمواصفات امتحان نهاية العام، بالإضافة إلى مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم؛ للتأكد من توافر الأعداد لكل الطلاب.

مستويات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وبالنسبة لتقييم الطلاب، أكد رضا حجازى أن الوزارة تسعى إلى تطوير معارف ومهارات الطلاب للارتقاء بنواتج التعلم، لذلك تم التشديد على مراعاة المستويات المعرفية عند إعداد مواصفات الورقة الامتحانية لتصبح 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

أما بشأن أعمال التصحيح، فقد أشار الوزير إلى أن أعمال تصحيح الامتحانات إلكترونية، موضحا أنه بالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال عدد من المقدرين فى ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع اثنين من المصححين؛ مصحح لكل سؤال، ضمانا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث فى حال اختلاف تقدير المصححين وذلك لوضع التقييم النهائى.

وسيتم التدقيق اليدوى لنسبة من الأوراق؛ لضمان جودة التصحيح الإلكترونى، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء فى التصحيح الإلكترونى من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكترونى.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وتابع الوزير: "سيتم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب فى امتحانات الثانوية العامة 2023، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب، وعند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة وكذلك صورة البابل شيت الخاص به، وسيتم إجراء محاكاة التصحيح الإلكترونى أكثر من مرة؛ للتأكد من جودة نظام "سيستم" التصحيح".

ونوه الوزير إلى أنه تم عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيا للصفين الأول والثانى الثانوى، وكذلك الفصل الدراسى الثانى سيتم إلكترونيا.