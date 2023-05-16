الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن اليوم الثلاثاء سيكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة؛ إذ تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

ولفتت الأرصاد إلى تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، حيث يشهد ارتفاعا بـ درجات الحرارة عن أمس الإثنين، بنحو درجتين، مشيرة إلى أنه ابتداءً من يوم الخميس تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية، وتنخفض لتكون بين الـ29 درجة مئوية و30 درجة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب البلاد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتهيأ فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .