جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم العلمى امتحاناتهم فى مادتى الأدب والنصوص والمطالعة والثقافة الإسلامية. بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحاناتهم فى مادتى الأدب والنصوص والمطالعة والجبر. ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم الأدبى امتحاناتهم فى مادتى الأدب والنصوص والمطالعة والثقافة الإسلامية، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم الادبى امتحاناتهم فى مادتى الادب والمطالعة والنصوص والعروض والقافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام امتحانات النقل بالثانوى الأزهرى اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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