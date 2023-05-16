حياة كريمة.. الصحة تطلق 4 قوافل للكشف والعلاج مجانا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، يومى 16 و17 مايو 2023 للكشف والعلاج مجانًا فى محافظات: "الإسكندرية - الجيزة - أسيوط - البحر الأحمر".





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك فى التخصصات الطبية: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".

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