الأرصاد: ظاهرتان تؤثران بشدة على طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.
ويسودد طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء.
وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتهيأ فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .
وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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