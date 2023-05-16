إشادة الرئيس السيسى بالتعاون مع النرويج فى الطاقة المتجددة تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت الصحف إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعاون الجارى مع النرويج فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، الذى تتم ترجمته سريعا إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، بما يعكس الإجراءات التى تتخذها الدولة، لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة فى مشروعات التنمية خاصة الطاقة الخضراء، على النحو الذى يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية، ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطنى.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس "تيرييه بيلسكوج"، الرئيس التنفيذى لشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى"ميكيل تورود" عضو مجلس إدارة الشركة، ومحمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بالإضافة إلى "هيلدا كليميتسدال" السفيرة النرويجية بالقاهرة.

وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة "سكاتك" فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر فى العين السخنة، الذى بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى، لتصبح مصر أول دولة فى إفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر، ومشروعا الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء، فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار، وفى دمياط باستثمارات حوالى 870 مليون دولار؛ ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة؛ ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر فى دمياط، باستثمارات حوالى 450 مليون دولار.

كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالى 3 جيجاوات، والذى تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة، أن رئيس الشركة النرويجية أكد الالتزام بتوسيع استثمارات الشركة فى مصر خلال الأعوام المقبلة، مشيدا بما لمسه من إرادة سياسية حازمة، وتجاوب حكومى على جميع المستويات، لإزالة أية عقبات فى هذا الصدد.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، وذلك بشأن بدء دراسات مشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيلدا كيلمتسدال سفيرة النرويج لدى مصر.

ووقع مذكرة التفاهم عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وتيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذى عن شركة "سكاتك إيه إس إيه".

وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد شاكر، إلى أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار دعم وتعزيز أطر التعاون بين مصر، والاتحاد الأوروبى، خاصة فى مجال الطاقة، بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، كما تسهم فى التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا عبر إيطاليا.

وأشارت المهندسة صباح مشالى، إلى أن نطاق مذكرة التفاهم يتضمن التعاون لبدء الدراسات تمهيدا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا باستخدام خط ربط بحرى بقدرة لا تقل عن 3 جيجاوات.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا عددا من الخطوات والإجراءات، منها قيام شركة «سكاتك» بالحصول على موافقة مشغل الشبكة الإيطالى، وتعيين استشارى دولى متخصص فى مشروعات الربط الكهربائى المثيلة للمشروع محل مذكرة التفاهم، على أن يكون جزء من نطاق عمل الاستشارى تحديد مصادر الطاقات المتجددة التى سوف يتم استخدامها لتصدير الطاقة، بالإضافة إلى كافة عناصر البنية الأساسية اللازمة لذلك، وكذا تحديد مسار الكابل البحرى اللازم للمشروع والأسلوب الأفضل لتنفيذه، وذلك فى إطار من الالتزام بمعايير الأداء المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأشارت مشالى إلى البدء فى المناقشة والاتفاق على خطوات تنفيذ المشروع بهدف تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا بالتنسيق مع مشغل شبكة النقل فى إيطاليا، عقب الانتهاء من دراسات المشروع، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لها.

ولفت تيرييه بيلسكوج، إلى أن شركة "سكاتك" ستقود لاحقا أنشطة تطوير المشروع وستكون مسئولة بشكل أساسى عن الحصول على تمويل المشروع بأسعار تنافسية من مؤسسات تمويل دولية مع فترة سداد طويلة الأجل، على أن يتم ذلك بالاتفاق بين الجانبين المصرى والإيطالى، فى ضوء نتائج دراسات المشروع، واعتماد مشغلى الشبكات فى مصر وإيطاليا لنتائج الدراسة.

وسلطت صحيفة الأهرام الضوء على استكمال الحوار الوطنى، اليوم، عقد جلساته النقاشية، حيث من المقرر أن تخصص أربع جلسات لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادى، تخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

ووفقا للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الأمانة العامة للحوار الوطنى، فإنه من المقرر أن تنعقد جلسات أخرى يوم الخميس المقبل لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعى حيث خصصت جلستان لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها والمدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية‪.‬

وكانت الأمانة العامة للحوار الوطنى قد أعلنت فى السابق عن أهداف ومبادئ الحوار الوطنى التى تمثلت في‪‬ تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة والوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التى تهم المواطن المصرى والكشف عن كوادر مؤهلة فى كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى والنقاش حول آليات تحقيقها فى جميع المجالات ودعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة ودعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل، بينما تمثلت المبادئ فى أن الجلسات ليست مناظرة بين رؤى متنافسة، لكن مساحات مشتركة بين جميع الآراء وأيضا أكدت أن الحوار الوطنى يضمن حق الجميع فى المشاركة والتنمية وأن كل من على طاولة الحوار ينحى انتماءاته جانبا ونقدم مصلحة الوطن.

وفى السياق ذاته، أكدت قيادات حزبية أن جلسات الحوار الوطنى التى انطلقت، أمس الأول، هى الميلاد الحقيقى للحوار الوطنى، وأكبر رد على المشككين، مشيرين إلى أن جميع المشاركين عبروا عن وجهة نظرهم دون قيود‪.‬

وأكد المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطنى زكى القاضى أن ما يميز الجلسات النقاشية بالحوار الوطنى هو أن الكل يستمع للآخر بعناية، والجميع لديه حسن نية، والجميع يثق فى الحوار الوطنى، مرحبا بجميع المشاركين فى لجنة الشباب خاصة أن اللجنة متداخلة، كما أن لدينا 7 ملفات رئيسية بالحوار الوطنى خاصة بالشباب، على رأسها التمكين السياسى لهم‪.‬

وأضاف القاضى أن جلسات اللجان، التى عقدت أمس الأول، عكست الصورة الحقيقية للحوار، موضحا أن صورة الحوار تمثلت فى جميع أحاديث الشخصيات العامة والخبراء الحاضرين بجلسة التمثيل النيابى أو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث كان هناك تمثيل لجميع التيارات من أقصى اليمين لأقصى اليسار‪.‬

وأضاف أن ما وصلنا إليه فى أولى الجلسات النقاشية هو بداية حقيقية للحوار الوطنى، والعام الماضى كنا فى حالة الإعداد له، واليوم فى مرحلة إجراء الحوار، حيث سنناقش 113 قضية، نتمنى أن نصل فيها إلى توصيات جادة‪.‬

ولفت إلى أن كل القوى السياسية والحزبية لديها رؤية سواء من يدعم القائمة النسبية أو القائمة المطلقة، أو حتى النظام الفردى، كما أن لديها أطروحات وحلولا حول كيفية تنفيذها، مشيدا بإدارة جلسات اللجان، التى تؤكد الحرص على نجاح الحوار الوطنى فى ظل وجود مساحات مشتركة نبحث فيها عن حلول وتوصيات تخدم المواطنين‪.‬

وقال رئيس حزب الجيل ناجى الشهابى، إن اليوم الأول من جلسات لجان الحوار الوطنى هى البداية الفعلية للحوار، والميلاد الحقيقى له الذى جاء ردا على كل الذين شككوا فى أن الحوار سيكون عبارة عن كلمات معلبة وقرارات مجهزة وحجر على وجهات نظر الآخرين ووضع قيود على المشاركين‪.‬

وأعلن نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية علاء عبد النبى عن تأييد حزبه للقائمة النسبية لأنها تمثل جميع أطياف الشعب؛ نظرا لأنها تأخذ بنسبة 100% من الأصوات بينما الفردى والقائمة المطلقة تأخذ بـ51% من الأصوات بينما نسبة الـ49 الباقية لا قيمة لها‪.‬

وأكد دعم حزبه الحوار الوطنى ووقوفه وراءه منذ بداية الإعلان عنه، مقدما شكره لمجلس أمناء الحوار عن جهوده طوال 25 جلسة تحضيرية للوصول بالحوار للجلسات النقاشية، وللمنسق العام ضياء رشوان على هذا التنسيق والموضوعات المطروحة.

وألقت صحيفة المصرى اليوم الضوء على تأكيد سامح شكرى وزير الخارجية أن وحدة دول القارة الإفريقية والتعاون فيما بينها هو الأساس للتغلب على أى تحديات تواجهها، لا سيما فى عالم اليوم الذى يسوده الاستقطاب والتوترات الجيوسياسية، وما تعانيه القارة من أزمات متعددة ومتلاحقة فى ظل جهود التعافى من تداعيات جائحة كورونا، وتأثير الأزمة فى أوكرانيا وأزمات الغذاء والطاقة والمناخ وارتفاع التضخم والديون.

جاء ذلك خلال استقبال سامح شكرى وزير الخارجية أمس، السفراء الأفارقة المعتمدين فى القاهرة، وذلك فى إطار الاحتفالات بـ"يوم إفريقيا" الذى يحتفى به فى 25 مايو من كل عام، ويتزامن هذا العام مع ذكرى مرور 60 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية.

قال بذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، وأشار إلى أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء أهمية "يوم إفريقيا" كمناسبة للاحتفاء بالآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية وإسهامهم فى وضع القارة على طريق الاستقلال والوحدة والتنمية والاحتفال بالتقدم المحرز فى مسيرة تعزيز السلم والأمن والحوكمة والتنمية فى إفريقيا، فضلا عن التفكير المعمق فى التحديات والفرص لتحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة فى مستقبل أفضل.

وأبرز سامح شكرى خلال اللقاء التزام مصر المتواصل، كعضو مؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، ببذل جميع الجهود لتحقيق المصلحة الإفريقية ودعم الدول الإفريقية الشقيقة فى المسارات الثنائية والمتعددة الأطراف، مستشهدا بنتائج مؤتمر المناخ COP27 المهمة للقارة، وإسهام مصر الممتد فى جهود حفظ وبناء السلام فى إفريقيا على صعيدى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى وجهود مصر فى ضوء ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف إعادة الإعمار والتنمية فى الاتحاد الإفريقى، وكذا رئاسة الرئيس السيسى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى، كأداتين محوريتين لتعزيز ملكية القارة لأجندة بناء السلام والتنمية.

وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية أشار إلى أن الاحتفال بـ"يوم إفريقيا" يمثل فرصة لتجديد التزام وعزم دول القارة بشكل جماعى بمبادئ الوحدة والتضامن والتعاون لتحقيق الأولويات الإفريقية والارتقاء بحياة وتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل مشرق.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين وزير الخارجية والسفراء الأفارقة، حول مختلف القضايا والتحديات التى تواجه القارة، وكذا العلاقات الثنائية بين مصر وعدد من الدول الإفريقية وسبل تعزيزها، بما يحقق طموحات الشعوب الإفريقية ويعظم من الاستفادة من الموارد المتاحة إفريقيا لدعم الاستقرار والتنمية فى القارة.