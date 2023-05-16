الصحة: خطة متكاملة لإنشاء مراكز تميز تخصصية بجميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع خطة متكاملة لإنشاء مراكز تميز تخصصية بجميع المحافظات وتنظيم انتقال المرضى داخلياً بين المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة وفقاً للتخصصات والاحتياجات الطبية اللازمة للمرضى، بالتعاون بين كل الجهات المعنية بالوزارة، فضلاً عن توزيع القوى البشرية وفقاً لمنهجية علمية، بما يضمن الإسراع فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى بأعلى جودة وكفاءة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للوزير، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كل وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع خلال الاجتماع التصور النهائى للاستراتيجية الوطنية للصحة، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، تمهيداً لإطلاقهما رسمياً فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى والمزمع عقده فى شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقرير مفصل خاص ببرنامج متابعة مؤشرات الأداء للربع الأول من عام 2023، الذى يتضمن متوسط ما تم تحقيقه من إنجازات من خطط المحافظات والقطاعات التابعة للوزارة، بما يضمن تحسين الأداء الاستراتيجى والتشغيلى من خلال وضع خطة لتحسين الكفاءة التشغيلية بمنظومة الصحة الحكومية، مؤكداً المتابعة الدورية لما تم تحقيقه من إنجازات وفقاً للخطط الخاصة بكل الجهات التابعة للوزارة التى تم وضعها بداية العام الجارى 2023، للتأكد من تحقيق كل أهدافها.

وأشار إلى تأكيد الوزير أن كل قطاعات وهيئات الوزارة تسير بخطى ثابتة ومحددة لتنفيذ خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، والتى تم وضعها وفقاً للأولويات الخاصة بالقطاع الصحى، وخطط كل محافظة من المحافظات على حدة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التوسع بها، فضلاً عن التطوير والتوسع فى المنشآت الصحية بكل محافظات الجمهورية.

وتابع عبدالغفار أن الاجتماع تناول استعراض تقريرا مفصلا حول النشاط الخاص بالمرور على المنشآت الصحية، ضمن منظومة الرقابة والمتابعة للوزارة، خلال شهر أبريل 2023، حيث تم إجراء 531 زيارة على المنشآت الصحية بالمحافظات، وإجراء 288 زيارة خلال أيام إجازة عيد الفطر، من قبل مديرى المديريات الصحية، وتنفيذ 224 زيارة من قبل فرق الرقابة الداخلية، موضحاً أن المرور يستهدف متابعة مستويات الآداء، من خلال مراجعة (الانضباط الإدارى، الأمن والنظافة، البنية التحتية والحالة الانشائية، انتظام واكتمال القوى البشرية، توافر الأدوية والمستلزمات، التجهيزات والأعطال، قياس مدى رضاء المواطنين من المرضى والمرافقين لهم، التقييم العام للمنشأة).