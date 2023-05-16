الرى: رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.
واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، نتائج مرور اللجان التابعة لوزارة الرى على أعمال تطهيرات الترع والمصارف، ومعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة، كما استعرض موقف أعمال تطهيرات الترع التى يتم تنفيذها بالتشغيل الذاتى بمعدات إدارات الصيانة الوقائية.
ووجه الوزير بقيام مديرى عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع، والتأكد من ملاءمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر لجسور الترع، واستلام الأعمال من المقاولين بعد الانتهاء من أعمال التطهيرات بأعلى مستوى من الكفاءة، مع قيام مسؤولى الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفورى والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات على جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها.
كما استعرض وزير الرى الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس ووادى النقرة بمحافظة أسوان، لضمان استيفاء كل الاحتياجات المائية المقررة، فى إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق، حيث وجه الوزير، مسؤولى الرى بهذه المناطق بالمتابعة الدائمة لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها.
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