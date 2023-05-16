نتيجة امتحانات نهاية العام قريبا.. والإدارات التعليمية ترصد الدرجات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 مايو 2023 10:27 صباحاً - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات التعليمية بإعلان نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة مباشرة، كما شددت الوزارة على ضرورة أن تتم أعمال التصحيح بدقة وجودة حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى السبت 6 مايو الجارى وتستمر حتى نهايتها.

وأوضحت المديريات التعليمية أن الأسئلة جاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، واختيار من متعدد كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل جيد دون مشكلات أو شكاوى .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.