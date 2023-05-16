البيئة تبحث تهيئة مناخ الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا لمناقشة سبل تهيئة المناخ الداعم للمضى قدما فى إعداد نظام وطنى للمسؤولية الممتدة للمنتج وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بحضور ممثلى إحدى الشركات الألمانية المتخصصة فى نظم المسؤولية الممتدة للمنتج، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع أحد نماذج نظام المسؤولية الممتدة للمنتج المقترحة فى مجال المخلفات البلاستيكية والتغليف، وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلى حول سياسة المسؤولية الممتدة للمنتج وتطبيقاتها فى بعض الدول الأخرى ومزاياها ومعوقاتها، وعرض الشركة الألمانية حول النموذج الألمانى فى تطبيق سياسة المسؤولية الممتدة للمنتج من حيث طبيعة الجهة المنفذة والإجراءات المنظمة لتطبيقها وطريقة التنفيذ.

وأكد ممثل الشركة الألمانية أن المناخ فى مصر واعد لتطبيق سياسة المسؤولية الممتدة للمنتج، خاصة مع الخطوات التى تتخذها الدولة المصرية مؤخرا فى تطوير منظومة إدارة المخلفات، واستعرض مقترح للتطبيق فى مصر من حيث متطلبات البنية التحتية، والعوائد المتوقعة للمصنعين والمنتجين فى حال تبنيهم سياسة المسئولية الممتدة للمنتج مثل تقليل نفقات إدارة المخلفات وإعادة الاستخدام، بما يعود بالنفع أيضا على البيئة بالتقليل من المرفوضات التى يتم التخلص النهائى منها، ومما يؤدى فى النهاية لتحقيق الاستدامة، وتجربة تطبيق هذه السياسة فى ألمانيا منذ تسعينات القرن الماضى حتى أصبح مفهوم شائع يتبناه المصنعين والمواطنين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن فكرة المسئولية الممتدة للمنتج تقوم على تتبع الجهة المنتجة للمخلفات لمسار هذه المخلفات حتى تصل لمرحلة التدوير أو التخلص الآمن، وهى إحدى الأفكار الأساسية داخل قانون إدارة المخلفات الجديد، ويعتبر نظام المسئولية الممتدة للمنتج هو إحدى آليات إدارة المنظومة التى تساعد على مواجهة المشكلات والتحديات الحالية التى تواجهها.

وأضافت الوزيرة أن الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، يضع على عاتقه دراسة أنسب الطرق والآليات لتطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج بما يحقق النفع للمنتج والمستهلك والبيئة فى نفس الوقت، وتحديد الأدوار والمسئوليات لمختلف الجهات المعنية، والوقوف على تجارب الدول الأخرى فى هذا الشأن خاصة فى مجال الحد من الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والبحث عن أفضل السبل لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتفعيل مواد قانون تنظيم إدارة المخلفات وتعظيم الموارد ووضع نظام لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.

كما استمعت الوزيرة لعرض حول تطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج فيما يخص الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بعد المناقشات البناءة حولها فى مؤتمر المناخ COP27، وتكليف مجلس الوزراء باعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى تستهدف تحديد 50 كيس للفرد بحلول عام 2030، وبما يتكامل مع مزيج من السياسات منها تحديد مواصفات جديدة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وطرح حوافز قانون الاستثمار الجديد لمصنعى بدائل الأكياس البلاستيكية، بما يساعد على تقليل استهلاك تلك الأكياس، والمساهمة سد جزء من الفجوة التمويلية، وتيسير وضع نظام لتعقب مسار المخلف، إلى جانب مواكبة السياسات العالمية، واتخذت كثير من الدول سياسة حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أو تسعير الأكياس لتحفيز تقليل استخدامها.

وأكدت وزيرة البيئة أن الدولة تسعى لاتخاذ خطوات جدية لتفعيل تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك من خلال الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تنفيذ بعض الأنشطة المجتمعية والتوعوية لنشر فكرة التوقف عن استخدام تلك الأكياس والاستعانة ببدائل أكثر توافقا مع البيئة، كتشجيع اعلان عدد من المدن والمناطق خالية من البلاستيك مثل الغردقة، ومبادرات بعض المحال السلاسل التجارية لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، إلى جانب إصدار مواصفة جديدة لسمك الأكياس البلاستيكية بحيث لا تقل عن 50 ميكرونا، فتصبح أكثر سمكا مما يقلل من فرص تطايرها، خاصة مع انتهاء المهلة التى تم منحها للمصنعين لبدء العمل بالمواصفة الجديدة فى تصنيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.