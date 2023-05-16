«الأنباء الكويتية» تبرز إشادة السيسى بالتعاون مع النرويج فى الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون الجارى مع الجانب النرويجى فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذى تتم ترجمته سريعا إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع بما يعكس الإجراءات التى تتخذها الدولة لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة فى مشروعات التنمية، خاصة الطاقة الخضراء، على النحو الذى يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطنى.





وكتبت الصحيفة الكويتية، اليوم الثلاثاء تحت عنوان "السيسى يشيد بالتعاون مع النرويج فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، للرئيس التنفيذى لشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية تيرييه بيلسكوج، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر. ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، القول:"إن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة «سكاتك» فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر فى العين السخنة، والذى بدأ الإنتاج فيه بالفعل للمرحلة الأولى". وأشارت إلى أن اللقاء تطرق إلى مشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالى 3 جيجاوات، والذى تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.

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