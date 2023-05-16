وزير الشباب يشارك طلاب جامعة حلوان أكبر مسابقة هندسية على مستوى الجامعات

جدة - نرمين السيد - حرص وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى على مشاركة طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان فى أكبر مسابقة هندسية على مستوى الجامعات المصرية (Triple S) فى نسختها السادسة تحت شعار مصر تبتكر .





وتقام المسابقة فى عامها السادس على التوالى تحت رعاية وزارة الشباب ووزارة التعليم العالى وهى مسابقة للتطبيق العملى والعلمى لطلاب كليات ومعاهد الهندسة على مستوى محافظات الجمهورية.

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وتنقسم المنافسات إلى مسابقة تصميم وإنشاء الكبارى، مسابقة المنشآت المضادة للصواريخ، مسابقة المنشآت المقاومة للزلازل، مسابقة التصميم المعمارى - مسابقة الاختراعات والابتكارات العلمية .



وكان فى استقبال وزير الشباب رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل وعميد كلية الهندسة بالمطرية الدكتور محمد حسنين ربيع، وأجرى الوزير جولة تفقدية لجميع النماذج للمتسابقين المشاركين فى مسابقة هذا العام.

وحرص وزير الشباب على المرور وزيارة جميع النماذج والمشروعات للطلاب المشاركين فى المسابقة والتحاور معهم.



وعبر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب عن سعادته بهذه المشاريع الطلابية الإبداعية، مؤكدا أن شباب مصر هم المستقبل لهذا الوطن العظيم وأن الدولة المصرية برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى داعمة لهم ولمشاريعهم وخاصة من أبنائه المبتكرين والمتميزين، بهدف بناء أجيال تفكر وتخطط وتبتكر من أجل رفعة وطننا الحبيب مصر.



وأفاد صبحى أن هذه المسابقات دائما ما تسهم على تشجيع إبداعات الطلاب وحثهم على الإبداع والابتكار العلمى وتنمية قدراتهم على البحث العلمى فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.