الثانوية العامة 2023.. مواصفات أسئلة الامتحان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تختار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، من بنوك الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى تم تحديدها من قبل اللجان الفنية والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز مواصفات أسئلة امتحان الثانوية العامة لعام 2023. وتؤكد الوزارة عملها على حفظ سرية الاختبارات والاسئلة منذ لحظة اختيارها من قبل اللجان الفنية المتخصصة حتى وصول هذه الأسئلة إلى الطلاب داخل اللجان.

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