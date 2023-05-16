الهجرة: نتابع موقف الدارسين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - من ناحيته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، أننا حريصون على مستقبل أولادنا، ونعمل على تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة؛ لإيجاد حلول ناجحة لما يواجهه أبناؤنا الدارسين بالخارج من مخاطر خلال تلك المرحلة، موضحا أن الوزارة تلقت الكثير من الشكاوى والاستفسارات التى وردت من الطلاب المصريين الدارسين فى السودان وروسيا وأوكرانيا.

وتابع مساعد وزيرة الهجرة، أننا نتابع على مدار الساعة موقف أبنائنا الدارسين العائدين من السودان وكذلك نظرائهم الدارسين فى روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمات، مضيفًا أننا نسعى لإيجاد حلول جذرية تضمن أمن وسلامة أبنائنا، أخذًا فى الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص، وما يواجهونه من مخاطر حقيقية فى مناطق النزاع، هذا بجانب دراسة إمكانية إلحاق أولادنا بجامعاتنا الأهلية والخاصة.

ونقل السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة كافة استفسارات الطلبة المصريين العائدين من السودان وروسيا وكذلك أوكرانيا، وأسئلتهم الخاصة بإجراءات تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، والتى قام الطلاب بإرسالها للوزارة عبر وسائل التواصل المُختلفة، وتم نقلها إلى الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية.

من جانبه قال الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، إننا نولى الرد على كافة الاستفسارات والأسئلة التى ترد من وزارة الهجرة وكذلك الواردة إلى وزارة التعليم العالى، وفقًا لقرارات مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية بشأن آليات وإجراءات تحويل الطلاب المصريين الدارسين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين فى الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأضاف أنه تم تخصيص رابط إلكترونى جديد يمكن التقديم عليه الآن، لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التى قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أى ردود من الجامعات التى قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكترونى التالى: من هنا كما خصصت بريدًا إلكترونيًا [email protected] للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين فى التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وحول سؤال كيفية معرفة الطلاب أن جامعتهم معتمدة، قال أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، إن الجامعة الأهلية أو الخاصة فى مصر تقوم بإرسال بيانات الطلاب المتقدمين إلى المجلس الأعلى للجامعات؛ لمعرفة مدى اعتماد جامعتهم من عدمه، تمهيدًا لاستكمال باقى إجراءات التحويل، وتابع أن جميع الكليات التى صدر منها شهادات تخرج، وكانت معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات من قبل، ثم صدر قرار بعدم اعتمادها فيما بعد، سيتم اعتبار هذه الجامعات مُعتمدة؛ حرصًا على مستقبل الطلاب، مؤكدا أنه سيتم إجراء امتحان لكل تخصص؛ لتحديد مستوى الطالب، على غرار ما تم من قبل مع الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية.

وحول موقف الطالب الذى لا يجتاز اختبار تحديد المستوى، أوضح أن الطالب سيُقبل فى المستوى الدراسى الأقل، مضيفا أنه فى حالة عدم رد الجامعة بقبول الطالب مبدئيًا، على الطالب إعادة تسجيل نفسه على النظام المركزى (الرابط الإلكترونى)؛ ليضمن توزيعه على إحدى الجامعات، كما أن الطالب له حرية التقديم فى أكثر من جامعة، إذا لم يقم الطالب بسداد المصروفات.

وفيما يتعلق بموقف الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الذين يدرسون فى الجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية من التقديم فى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، قال الدكتور محمد حلمى الغر، إنه يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الدارسين بالجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، على أن يكون الطالب ناجحًا فى شهادة الثانوية الأزهرية، وحاصلاً على مجموع يزيد عن 50% بعد استبعاد المواد الشرعية.

كما أوضح الدكتور محمد حلمى الغر، أنه يمكن للطالب التقديم فى الجامعات دون إحضار كافة أوراقه المطلوبة، وفى هذه الحالة، يقوم الطالب وولى أمره بالتوقيع على تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر، ويمكن النظر فى مد الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا.

كما اتفقت اللجنة على ضرورة إعداد قائمة بالجامعات السودانية كافة، ووضع كل جامعة فى التوقيت الحالى، حتى يتسنى مخاطبة الجامعات هناك، لإرسال المناهج التعليمية والدراسية الخاصة بالطلبة، وكذلك أوراق الطلبة المصريين العائدين والراغبين فى استكمال تعليمهم فى الجامعات المصرية.