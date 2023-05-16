القوى العاملة: الإعلان عن 3612 فرصة عمل فى 16 محافظة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تلقيها طلبات من 65 شركة قطاع خاص فى 16 محافظة لشغل 3612 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهرى مايو ويونيو 2023.





ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة جميع المديريات بمتابعة هذه الفترة لحين استلامها من راغبى العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل، وأن تتضمن بنودا تحمى حقوق طرفى العمل "العامل وصاحب العمل ".

وجاء فى بيان صحفى، أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقى باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة فى 16 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والفيوم، والسويس، والقليوبية، والشرقية، ودمياط، والدقهلية، والمنيا، والوادى الجديد، والبحر الاحمر.

وتشمل التخصصات الاتية: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، ومشرفين جودة، وأخصائى سلامة وصحة مهنية، ومدير مطعم، ومساعد مدير، وعمال إنتاج، وصيدلى، وكيميائى، ومساعد صيدلى، وسكرتارية، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر، ومسؤولين ائتمان، ومدرسين، ومشرفين رياض أطفال، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

بحسب البيان شملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

كان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.

وتستقبل الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.