وزيرة التضامن تناقش خطط هيكلة بنك ناصر وحوكمة برامجه

جدة - نرمين السيد - عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، اجتماعا مع قيادات البنك، لاستعراض موقف هيكلة البنك وتجديد قياداته، وحوكمة كل برامج البنك، وتحديث المنتجات المصرفية، وغيرها من الموضوعات التى تشمل الوضع الحالى والقطاع المصرفى واستراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام.





وأفادت القباج أنه تماشياً مع خطة الدولة لتعزيز الشمول المالى، يتخذ البنك خطوات جادة نحو التوسع في تنفيذ أنشطة الشمول المالى ووضع خطة طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع، والتنوع جغرافيا ومصرفياً، وقد بلغت فروع البنك فى الوقت الحالى حوالى 140 فرعا بما يشمل 27 وحدة داخل الجامعات.

وأكدت وزيرة التضامن أن بنك ناصر الاجتماعى يعتبر الذراع الرئيسية للوزارة، بجانب برنامج الحماية الاجتماعية الذى تقوم بتطبيقه، للمساهمة فى تنفيذ توجه الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد نجح البنك على مدى أكثر من 50 عاما فى تعزيز موارده من خلال منتجاته المصرفية والتمويلات والاستثمارات، وأعماله وخدماته الاجتماعية، لتحقيق إنجازات تعود بآثارها على المجتمع وبصفة خاصة على الأولى بالرعاية والفئات التى ترغب فى التمكين الاقتصادى والاستثمارى.

واستعرضت قيادات البنك، كل فى تخصصه، موقف لجان الزكاة والحرص على حوكمتها وتدقيق بياناتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات التى تم تمويلها من خلال اللجان والتى تركز على قطاعات الصحة والتعليم وتأهيل ذوى الإعاقة.

كما تمت مناقشة موقف التركات والسبل الأكثر ربحية فى استخدامها سواء بالبيع أو بالتشغيل، أما عن صندوق المخاطر، فقد تم تحليل بياناته للوقوف على إعادة هيكلته، خصوصا أن البنك متوقع أن يقوم بتوقيع بروتوكول مع إحدى شركات التأمين على المخاطر فى القريب العاجل، وقد تم الاتفاق على عقد دراسة اكتوارية تأمينية لاتخاذ قرار فى هذا الشأن.

كما تمت مناقشة وضع مشروع "مستورة" والذى وجه به الرئيس منذ أكثر من 3 أعوام، والذى وصل رأسماله بعد تدويره بين الفئات المختلفة إلى 430 مليون جنيه، كما تمت مناقشة التوسع فى منتج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باسم "فاتحة خير" والذى يستهدف إقراض الشباب إلى جانب النساء.

واقترحت القباج إصدار منتج جديد داخل الجامعات يستهدف "الطالب المنتج" فى إطار إطلاق الوزارة لمبادرة "الطالب المنتج" من خلال وحدات التضامن الاجتماعى القائمة فى 30 جامعة مصرية.

كما شهد الاجتماع التطرق لصندوق تأمين الأسرة، حيث طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية يتم التعاون بقوة مع وزارة العدل لتطويره استكمالاً لبرامج الحفاظ على كيان الأسرة وحماية النساء المعيلات وتنمية الأسرة المصرية.

وأعربت القباج عن شكرها وتقديرها لكل موظفى البنك الذين تمكنوا بفضل تضافر جهودهم، والتزامهم وتميزهم بزيادة أرباح البنك خلال الفترة الماضية، وطالبت بالمزيد من الجهود نحو الارتقاء بخدمات البنك خاصة في أفرعه المختلفة على مستوى المحافظات، وذلك تماشياً مع خطته الواعدة لتطوير كافة خدماته ومنتجاته ليتميز بها في القطاع المصرفي بما يلبي احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين.