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توجيه مهم من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة حول أسئلة الامتحان

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ياسمين محمد 2023-05-16 12:16 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوى إجابة امتحانات الثانوية العامة فى "البابل شيت" وورقة الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية فقط، مشيرة إلى عدم الاعتداد بأى إجابة فى كراسة الأسئلة.

وأوضح شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه فى إطار إجراءات التصحيح الالكترونى لأسئلة الاختيار من متعدد، لن يعتد أو يعترف بأى إجابة فى كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح "البابل شيت" وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن هذا البيان التوضيحى يأتى فى إطار حرص الوزارة على اتباع طلاب الصف الثالث الثانوى الأساليب الصحيحة فى الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

وتابع المتحدث الرسمى، أنه من المقرر أن تعلن الوزارة قريبا، عبر فيديو توضيحى، عن جميع الخطوات المتعلقة بكتابة البيانات على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

يأتى هذا فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأهمية التأكيد على جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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