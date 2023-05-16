وأوضح شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه فى إطار إجراءات التصحيح الالكترونى لأسئلة الاختيار من متعدد، لن يعتد أو يعترف بأى إجابة فى كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح "البابل شيت" وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن هذا البيان التوضيحى يأتى فى إطار حرص الوزارة على اتباع طلاب الصف الثالث الثانوى الأساليب الصحيحة فى الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.
وتابع المتحدث الرسمى، أنه من المقرر أن تعلن الوزارة قريبا، عبر فيديو توضيحى، عن جميع الخطوات المتعلقة بكتابة البيانات على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.
يأتى هذا فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأهمية التأكيد على جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيه مهم من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة حول أسئلة الامتحان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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