انطلاق الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي في الحوار الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 مايو 2023 12:30 مساءً - انطلقت منذ قليل، فاعليات أولى الجلسات النقاشية بالمحور الاقتصادى، بالحوار الوطني، الذي دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عام، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر رمضان قبل الماضي.

وتم تخصيص الجلسة الأولى بالمحور الاقتصادى، اليوم الثلاثاء، الى لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي.

وتناقش لجنة السياحة، بالمحور الاقتصادي، قضية "صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها".

وعقدت الاجتماعات بحضور دكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، ودكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد السيد سليمان مقرر لجنة التخضم وغلاء الأسعار، والأستاذ رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والأستاذ طلعت خليل مقرر لجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ودكتور هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ودكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي)، والأستاذ باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي)، ودكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولوليات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، الأستاذ محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ودكتور بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة، والأستاذ أحمد بهاء الدين شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة، والأستاذ هشام صلاح الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ومهندس إسماعيل علي الشرقاوي مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ودكتور عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية، ودكتورة ثريا عبد الجواد مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية، ودكتورة نورا علي عبد السميع مقرر لجنة السياحة، ودكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد لجنة السياحة، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.

ومن جانبه عقد المهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية شلقامي مقرر عام مساعد المحور المجتمعي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعاً للاستعدادات النهائية لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي الخميس القادم 18 مايو 2023.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، والدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، والأستاذة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية، ودكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ودكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ودكتور أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب، والأستاذ زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.