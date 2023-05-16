مقرر لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي: نحن معنيين بإيجاد الحلول وليس فقط رصد المشكلات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 مايو 2023 12:30 مساءً - قالت الدكتورة نورا على، مقرر لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي، في الحوار الوطني، "إن ملف وقضية السياحة، من أهم القاطرات الاقتصادية التي تشكل عماد راسخا للدخل القومى لأي دولة.

وأوضحت مقررة لجنة السياحة، أن السياحة في مصر، تأثرت سلبا، خلال ال ١٢ عاما الماضية، مشددة على أن لجنة السياحة بالحوار الوطنى، ليست معنية فقط بسرد ورصد المشكلات التى تواجه السياحة في مصر، وكيف تأثرت، بينما المراد من فتح الحوار هو إيجاد حلول جادة وعملية، قابلة للتنفيذ والتطبيق، حتى يتم التغلب على أزمة ملف السياحة بشكل كلى.