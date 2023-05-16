غدا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - بدوره شدد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، على مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وقيادات المديرية، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى كالتالى:



ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية



- إعلان جداول الامتحانات فى مكان ظاهر لجميع الطلاب بالمدرسة.



- التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمبانى التعليمية؛ لتوفير الجو الآمن للطلاب أثناء سير الامتحانات حتى إعلان النتيجة، وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع.



- الالتزام بمعايير الجودة فى جميع أعمال تقدير درجات وصدر النتائج، مع مراعاة السرية التامة خلال عملية الرصد وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمى.



- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للمعلم والطالب، حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية وتطبيق قانون مكافحة الغش.



- الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الإدارة التعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية، وتواجد الموجه العام والمشرف على وضع الامتحان.



- التنسيق مع رؤساء الأحياء والعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى.



- سرية أعمال الامتحانات مسؤولية المدير العام والوكيل.



- عقد اجتماع يضم رؤساء اللجان والمراقبة بالإدارات التعليمية ورؤساء اللجان وموجهى المواد؛ للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة التى تضمن سلامة سير العمل وتكاتف الجميع للخروج بالمظهر اللائق والمشرف للقاهرة.



- التعاون مع الموجهين لمواجهة أية مشكلات قد تحدث وإعداد إحصائيات أعداد الطلاب والغياب وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بشكل فورى.



- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.



- متابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها ومتابعة أعمال تقدير المواد ومتابعة نسب المواد وإبلاغها إلى المديرية أولا بأول، والانتهاء من أعمال التقدير فى الموعد المتفق عليه.



- موافاة غرفة العمليات بالمديرية بالغياب والحضور فور بدء الامتحان بفترة مناسبة.



- مراعاة انتقاء رؤساء لجان سير امتحانات الإعدادية.



- الإبلاغ عن حالات الغش بالتليفون أو أى وسيلة أخرى لغرفة عمليات المديرية.



- تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى يوم الأربعاء الموافق 17/5/2023 والتجمع فى المطبعة السرية فجر اليوم نفسه.



- التنبيه على الموجه الأول مراجعة أوراق الأوائل للشهادة الإعدادية بدقة والتوقيع عليها.



- يتم موافاة إدارة شؤون الطلبة بالمديرية باللجان الخاصة المنعقدة بالمستشفيات الخاصة بالشهادة الإعدادية.



الموجه هو المسئول عن تسليم الامتحانات، أما الطباعة فهى مسؤولية لجان الطبع.



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة



وتجرى الامتحانات على مدار 6 أيام متفرقة، وجاء جدول الامتحان كالتالى:



- الأربعاء 17/5/2023: اللغة العربية والخط والإملاء.



- الخميس 18/5/2023: الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.



- السبت 20/5/2023: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



- الأحد 21/5/2023: اللغة الأجنبية.



- الاثنين 22/5/2023: الهندسة، والتربية الفنية.



- الثلاثاء 23/5/2023: العلوم.



وتبدأ جميع الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا.