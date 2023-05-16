«القومى للاتصالات»: بدء اختبار القبول للمرحلة الثالثة من «شباب مصر الرقمية»

جدة - نرمين السيد - بدأ المعهد القومى للاتصالات إجراء اختبارات قبول متدربى المرحلة الثالثة من مبادرة شباب مصر الرقمية فى مسار الأنظمة المدمجة، وذلك بمقر العهد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين للمعهد.





ويتم اختبار أكثر من 1100 متقدم ممن انطبقت عليهم الشروط من أصل 2500. وتهدف الاختبارات التى تستمر لمدة 3 أيام إلى اختيار أنسب 150 متدربا للانضمام لمحور الأنظمة المدمجة التى تتم تحت مظلة مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات.

وتستهدف المنحة شباب الخريجين بدء من دفعات 2018 وحتى 2023 بكليات الهندسة (أقسام اتصالات وإلكترونيات وحاسبات وميكاترونيكس) وكليات الحاسبات والمعلومات وأيضا كليات الذكاء الاصطناعى.

وتأتى هذه المبادرة فى إطار تحقيق نهضة مصر التكنولوجية ومواكبة أحدث التقنيات الرقمية والعلمية، وكذلك للنهوض بمستقبل الشباب وتنمية معارفهم الرقمية والعلمية لخلق مستقبل وظيفى متميز مواكب للمتغيرات العالمية، وأهمها الاقتصاد الرقمى، ودوره فى تطوير الاقتصاد المصرى.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للاتصالات درب أكثر من 700 متدرب فى المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، وتوفير تدريب عملى لهم فى كبرى الشركات العالمية والمحلية فى مجالات المبادرة، بإجمالى عدد شركات يصل إلى أكثر من 30 شركة، وبنسبة توظيف تتخطى 45% فى المرحلة الأولى وتصل إلى 70% بمحور الأنظمة المدمجة.