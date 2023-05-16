البيئة: لدينا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية  لأول مرة فى مصر

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة؛ لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضية تغير المناخ والحماية من مخاطره، وتؤكد على أهمية المشروعات الخضراء فى الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن استمرار المبادرة وتدشين نسختها الثانية هذا العام يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذى ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمى والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ولافتة إلى أن تعاون جميع الوزارات والمؤسسات المعنية أدى للنجاح الكبير للنسخة الأولى من هذه المبادرة وعرض نتائجها فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop27.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه بعد إنطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى إبريل الماضى أصبح من الضرورى أن تعمل وزارة البيئة واللجنة المنسقة للمبادرة على نشر الوعى بأهمية المشروعات الخضراء الذكية داخل المحافظات حتى يتمكن المستثمرين من التقدم للمسابقة.

وناشدت المواطنين بسرعة تقديم مشروعات تحافظ على البيئة وتراعى معايير الاستدامة البيئية من خلال الموقع الإلكترونى من هنا لايجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة، وأهمية العمل سويا للحفاظ على الزخم الذى تم على مستوى المحافظات العام الماضى.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى رغبتها فى تعريف وعرض مبادرة المشروعات الخضراء خلال احتفال مصر بيوم البيئة العالمى 5 يونيو والذى سيتم الاحتفال به هذا العام من خلال زيارة كل محافظة من المحافظات الفائزة لمدة أسبوع لعرض قصص نجاح هذه المحافظات وذلك لنشر معلومات حول المبادرة بشكل يمكن المستثمرين من التقديم للمسابقة عبر الموقع الإلكترونى لها.

كما أضافت ضرورة مد فتح باب التسجيل على الموقع الالكترونى حتى نهاية شهر يونيو حتى يتثنى للجميع التقديم وإعطاء فرص لأكبر عدد للمشاركة فى المبادرة.

كما لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أهمية تسليط الضوء على المحافظات التى فازت من قبل وعرض قصص نجاحها، وأكدت على ضرورة التواصل مع المشروعات التى لم تفز وكانت قريبة من الفوز وحثها على التقديم فى المسابقة مرة أخرى لإعطائها فرصة أخرى للفوز.

ومن جانبه قال السفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية والمنسق الوطنى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنه لأول مرة فى مصر يصبح لدينا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية تشجع المستثمرين للاستثمار بهذا المجال.

وأوضح أن استمرار المبادرة للدورة الثانية فى حد ذاته علامة إيجابية بأهمية هذه المبادرة، حيث أنها تعد من أهم نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ (cop 27) وهناك اهتمام دولى بها، لافتًا إلى أنه بختام تلك الدورة سيتم تمثيل المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ COP28 والذى ينعقد بدولة الإمارات العربية.

وتابع أن هذه المبادرة ساهمت فى بناء كوادر مدربة لكيفية تقييم المشروعات، حيث شارك بالمرحلة الأولى أكثر من 6200 مشروع من المحافظات المختلفة، وتم اختيار 18 مشروعًا.

كما قامت وزارة التخطيط بعقد جلسات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس لشرح معايير تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة وطريقة كتابة طلبات الترشح وذلك لأعضاء اللجان التنفيذية المعنية بالمحافظات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمشاركة بأنشطة الدورة الثانية من المبادرة، وتقديم الدعم اللازم من حيث التوعية بالمبادرة وفئاتها وأهدافها، بالإضافة للدعم الفنى للمشروعات المختلفة المشاركة بالمبادرة من مختلف المحافظات.

وتستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها المشروعات التى تراعى معايير الاستدامة البيئة، والتى تؤدى لخفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التى تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التى تحافظ على التنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية والتى تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

الجدير بالذكر أن المبادرة تضم 6 فئات هى المشروعات كبيرة الحجم، والمتوسطة، والمحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة للمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وتأتى المبادرة برعاية رئيس الجمهورية وفى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق المبادرة التى تأتى فى إطار دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.