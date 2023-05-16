تغطية خاصة لجلسات الحوار الوطني.. ممثل تنسيقية شباب الأحزاب: نطالب باستحداث وحدة قياس مؤشر الأداء السياحي يترأسه الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 مايو 2023 01:27 مساءً - قال محمود فيصل، ممثل تنسيقية شباب الاحزاب، إن هناك حلولا جادة تتقدم بها التنسيقية، تساهم بحل جذرى للازمة في ملف السياحة.

وتابع: نقترح انشاء وحدة قياس المؤشر السياحى، يرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تكون هي البصلة والمؤشر للدولة تشير من خلاله إلى أين وصلنا ولأين نتجه؟ وأوجه القسور وكيفية التغلب عليها.

وأوضح ممثل تنسيقية شباب الاحزاب، أن التنسيقية وضعت خطة قصيرة الأجل بعنوان "تدوير الليالى السياحية"، من شأنها التغلب على الازمة بشكل سريع.