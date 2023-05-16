مصرع عنصر شديد الخطورة بأسيوط وإصابة ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 مايو 2023 01:27 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد ( 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "أحد الأشخاص ونجليه") وأحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل" والمقضى فيها غيابياً بالإعدام ، حيث أكدت المعلومات والتحريات قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومطلوب التنفيذ عليهم فى عدة قضايا متنوعة .. وإختبائهم داخل إحدى الشقق بعقار كائن بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ونتج عن ذلك مصرع أحدهم وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية وعدد 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية) وأمكن ضبط الثانى والثالث وبحوزتهما (بندقية آلية - طبنجة - 5 خزائن - عدد من الطلقات النارية - صديرى خاص بحفظ الخزائن - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – عدد من الهواتف المحمولة) .. كما أسفر التعامل عن إصابة أحد الضباط بالطلقات النارية وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.