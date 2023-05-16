حزب الدستور بجلسة السياحة في الحوار الوطني: نقترح ضم وزارة السياحة والطيران وفصل الآثار عن السياحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 مايو 2023 01:27 مساءً -

قال معتز علي ممثل حزب الدستور، إن صناعة السياحة تمثل ١٦% من الدخل القومي و١٩% من العملة الصعبة، فنحن نسعى للوصول إلى ١٣ مليون سائح.

وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله"، :"لدينا ٢١٠ غرفة سياحية ونسعى إلى زياردتها، كما أن مصر تفتقر الطيران المباشر، فنقترح ضم وزارة السياحة والطيران، وفصل الآثار عن السياحة، وإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة وتقسيم مصر لمناطق سياحية بمخصص مالي، وإنشاء شركة طيران جديدة بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام، واناحة الفرصة للشركات الدولية لتطوير الطيران الداخلي والتسويق للفنادق".

وأوضح أنه يجب أن تطوير فنادق الدولة، واستهداف سياحة المؤتمرات والعلاجية، لافتا إلى أن ترتيب مصر بالنسبة لقدراتها السياحية فهي مراجعة.

وانطلقت اليوم فعاليات لجنة السياحة، ضمن لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر.

وكانت فعاليات اللجنة قد انطلقت بالاستماع إلى النشيد الوطني، وذلك استعدادًا لبد النقاش داخل اللجنة.

وجاء من أبرز الحضور لهذه

وشهدت الجلسة التي تحمل عنوان «صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها» حضور ضياء رشوان منسق مجلس أمناء الحوار الوطني، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد العام لغرف السياحية، ونورا علي مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان وأماني الترجمان خبيرة سياحة وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة السابق، وهاني بيتر عضو غرفة الشركات السياحية وعمرو القاضي رئيس تنشيط السياحة وغادة شلبي نائب وزير السياحة.