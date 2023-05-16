البابا تواضروس يصلى أول قداس فى مطرانية ميلانو الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك فى القداس إلى جانب الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسى من سويسرا، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والآباء رهبان وكهنة إيبارشية ميلانو، وحوالى 500 شماس من خوارس شمامسة الإيبارشية، وعدد من أبناء الشعب القبطى بميلانو.

وألقى البابا تواضروس عظة القداس، معربا فى بدايتها عن سعادته بوجوده وسط الحضور، قائلا: أنا سعيد أن أصلى هذا القداس، وسط الآباء الأساقفة والرهبان والكهنة وهذا العدد الكبير من الشمامسة فهو قداس للخدمة، لأن معنى كلمة شماس هو خادم.



ثم تناول موضوع أهمية وجود النور فى القلب الداخلى للإنسان، لأن الحياة الروحية تجعل الشماس، شماسا ناجحا، وربط العلاقة مع المسيح بخمسة معان مهمة تقال دائما فى أوشية الإنجيل، فى العبارة لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا ، من خلال:

1- حياتنا: لأن كل إنسان يمثل المسيح فى حياته، فى أى مكان وفى أى عمل وفى أى عمر، ولكن شكرا لله الذى يقودنا فى موكب نصرته فى المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته فى كل مكان. لأننا رائحة المسيح الذكية لله (2كو 2: 14، 15)، ويجب أن يكون نموذج وقدوة فى الإيمان والطهارة والخدمة وفى العمل والعلاقات الاجتماعية وفى كل أمر.

2- خلاصنا: لأن المسيح على الصليب تمم الخلاص لكل العالم، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد (يو 3: 16)، ولكى يتمتع الإنسان بخلاص المسيح يجب أن يمتلك القلب النقى من خلال الحياة الروحية وقراءة الإنجيل والصلوات وممارسة الأسرار والخدمة.



3- رجاؤنا: لأن الإنسان الذى يسير مع الله دائما يشعر بالرجاء لأن الصليب هو رجاءنا وخلاصنا، «غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله» (لو 18: 27)، فالله يستطيع أن يجعل الإنسان يبدأ بالخدمة والتكريس بساعة ثم ساعتين ويزداد شيئا فشيئا، لا تقل إنى ولد،.. لأنى أنا معك لأنقذك (إر 1: 7، 8).

4- شفاؤنا: قد يتعب الإنسان جسديا أو نفسيا أو روحيا، وقد يبتعد عن وطنه، ولكن الله قادر أن يشفى كل الأمراض، ويعد الإنسان للخدمة فى أى مكان، ويجب على الإنسان الطاعة.

5- قيامتنا: الله يعطى الإنسان دائما القوة والقدرة والشجاعة والقيامة من كل الضعفات، حتى يصير قادرا على تحمل مسؤوليته وخدمته.

وأشار إلى تكرار كلمة كلنا هى تعبيرا عن الجماعية وأصوات الشمامسة معا فى الصلوات والتسبحة كالأصوات السمائية.



وعن خدمة المتنيح الأنبا كيرلس مطران ميلانو السابق، قال البابا: "كثيرون منكم يتذكرون ومعى ونيافة أنبا أنطونيو بالتأكيد حكى لكم كثيرا عن كم تعب مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس فى بداية تأسيس هذه الإيبارشية حتى أصبحت الثمرة الصغيرة جدا شجرة كبيرة ومثمرة، ومعكم نيافة أنبا أنطونيو يكمل المسيرة بمحبة وعطاء وأمانة".