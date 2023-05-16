هل تغفل امتحانات الثانوية العامة قياس الحفظ والتذكر؟

جدة - نرمين السيد - واعتمدت وزارة التربية والتعليم، نظاما جديدا للامتحانات يجبر الطالب على فهم مخرجات التعلم بعيدا عن الحفظ، إذ غيرت مواصفات الورقة الامتحانية لتشمل: 30% من الأسئلة للفهم، 40% للتطبيق، و30% للتحليل والتركيب وحل المشكلات، كذلك قدمت للطلاب داخل اللجان الامتحانية كتيبات للمفاهيم تتضمن جميع المفاهيم والقوانين والخرائط والصور التى قد يحتاجها الطلاب أثناء الإجابة على الامتحانات، حتى يتفرغ أثناء المذاكرة للتركيز على فهم مخرجات التعلم من كل مادة.

إضافة إلى ذلك، قدمت الوزارة مصادر معرفية مختلفة عبر الإنترنت يستزيد الطلاب من معلوماتها، واستبدلت العديد من أسئلة الامتحانات بأسئلة متحررة كما حدث فى مادة اللغة العربية، فلم تعد تأتى بدروسا للقراءة أو نصوصا من الكتاب المدرسى، بل صارت تعتمد أسلوب القراءة المتحررة، إذ تأتى بقطعة أو نص من خارج المنهج يطبق الطالب عليهما ما درسه.

هذا إلى جانب أن 85% من أسئلة الامتحانات صارت "موضوعية" أو اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية قصيرة لا تتجاوز إجاباتها خطوتين، وبالتالى فإن هذا النموذج الامتحانى يحتاج طالب يفهم المادة ولا يحفظ سطورا طويلة يسترجعها وقت الامتحان ثم ينساها.

ورغم ذلك، يرى أستاذ علم النفس والتقويم التربوى بجامعة عين شمس، تامر شوقى، إنه رغم كل الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتتحول بالطلاب لفهم المنهج بدلا من حفظه، إلا أنها لم تتخل تماما عن ملكة الحفظ، كما يرى المنتقدون، وذلك لعدة أسباب.

وأوضح شوقى، أنه من المعروف فى التقويم التربوى أن الأهداف التعليمية المطلوب تحقيقها لدى الطلاب تتدرج فى ستة مستويات من البسيط إلى المركب: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب والتقويم، والمعروف أيضا ان كل مستوى يتضمن المستويات التى قبله بالإضافة إلى ما يميز هذا المستوى، وبالتالى فإن قياس الفهم يعنى بشكل ضمنى قياس التذكر والفهم، وقياس التطبيق يعنى ضمنيا قياس التذكر والفهم والتطبيق.

فعلى سبيل المثال، لا يستطيع طالب حل مسألة فى مادة الفيزياء، إلا إذا كان حافظا قانونها ويفهمه وقادر على تطبيقه فى حل المسألة الجديدة، وفى اللغة العربية، لكى يحل الطالب سؤالا فى النحو أو البلاغة لا بد أن يكون حافظا لقواعد البلاغة والنحو فى كل سنوات التعليم السابقة، حيث من غير المفترض أن تتضمن كتيبات المفاهيم كل القواعد السابقة، وأن يكون الطالب فاهما لتلك القواعد حتى يستطيع تطبيقها فى حل أسئلة يراها لأول مرة فى الامتحانات.

وأكد الدكتور تامر شوقى، أن وزارة التربية والتعليم لم تتخل عن مهارة الحفظ والتذكر ضمن الأهداف التعليمية المطلوب تحقيقها لدى الطلاب، بل تدمجها مع المهارات الأخرى، دون استهدافها وحدها؛ تجنبا لتحول الطلاب لكائنات تصم المنهج ثم تنساه بعد الامتحان.

خطورة التركيز على مهارة الحفظ والتذكر فقط

وتناول الخبير التربوى، المشكلات التى قد تترتب على التركيز على قياس مهارة الحفظ والاسترجاع فقط بالامتحانات، مع تبيان أهميتها والتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم لم تتخل عنها كليا، فى النقاط التالية:

- استهداف قياس التذكر فقط بشكل مقصور عليه يعنى بشكل غير مباشر توجيه الدعوة للطلاب لحفظ المقررات بشكل صم.

- قصر بعض الأسئلة على قياس الحفظ فقط يعنى إجابة غالبية الطلاب عليه بشكل صحيح وفى هذه الحالة تصبح الأسئلة معيبة يجب استبعادها من الامتحانات.

- فى الحقيقة فإن معظم الأسئلة إن لم تكن كلها تتضمن الحفظ والتذكر بشكل غير مباشر، وفى إطار توظيفه فى عمليات عقلية أعلى.

- الفروق الفردية بين الطلاب تظهر بشكل أكثر وضوحا مع ارتقاء الأسئلة لقياس المستويات العقلية الأعلى، وهذا أمر مرغوب فيه تربويا، بينما تقل قدرتها على التمييز كلما اقتصرت على قياس المستويات العقلية الأدنى مثل الحفظ فقط.

- تشير بعض الدراسات النفسية إلى أن الحفظ هو شرط اساسى للإبداع.

- الكثير من المواد الدراسية خاصة فى العلوم والرياضيات، بل فى بعض المواد الأدبية مثل الجغرافيا، لا تتطلب وجود أسئلة تقيس الحفظ فقط بل تتطلب توظيفه فى العمليات العقلية الأعلى.

- قرار وزارة التبرية والتعليم بإلغاء نظام "أوبن بوك" مع عدم شمول كتيبات المفاهيم جميع تفاصيل كل مادة، يعنى ضمنا اعتماد الطالب على نفسه فى الحفظ.

- الحفظ المطلوب من الطالب تحقيقه هو ذلك القائم على الفهم وليس الحفظ الصم، وبدون ذلك لن يستطيع الطالب توظيف المعلومات المخزنة فى ذاكرته فى حل الأسئلة التى تقى الفهم والتطبيق بل والإبداع.