البابا تواضروس يستقبل رئيس أساقفة ميلانو (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى اليوم الثلاثاء فى مقر مطرانية ميلانو، المونسينيور ماريو ديلبينى رئيس أساقفة ميلانو، للكنيسة الكاثوليكية، الذى جاء للترحيب بقداسة البابا.





وأعرب البابا تواضروس عن سعادته بزيارة رئيس الأساقفة معتبرا إياها امتدادا للمحبة التى بدأت بزيارة قداسته، لقداسة البابا فرنسيس، وأقمنا لقاءات كلها تثبت السعى الجاد نحو المحبة والوحدة، ثم جئنا إلى ميلانو التى لها تاريخ عريق ورسالة مسيحية تشهد للمسيح وشهادة قوية، فنحن سعداء بهذه الزيارة، وبزيارتكم لنا اليوم.



وشكر رئيس الأساقفة، البابا تواضروس على كلماته ومحبته، مشيرا إلى أنه معجب بدور الكنيسة القبطية من واهتمامها بالأطفال خاصة الذين فى كنائس المهجر، وتشجيع الكنيسة الأم دائما لهم.



ورد البابا تواضروس: "إن الإيمان يثمر جيلا تقيا، ونحن فى الكنيسة القبطية لدينا "مدارس الأحد" ونحن جميعا الآباء الأساقفة والكهنة، الذين معى كلنا كنا فى مدارس الأحد وتعلمنا فى حضن كنيستنا حتى التحقنا باجتماعات الشباب والتى أصبحت صعبة جدا فى خدمتها فى هذا الزمان، ومع ذلك تجتهد الكنيسة لرعاية شبابها وإقامة جيل تقى يخدم الكنيسة والمجتمع".