«الصحة» تنفى المرور على المنازل لإجراء تعاقدات مع معامل خاصة مقابل أموال

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة الصحة والسكان، صحة ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، بأن هناك أشخاص تابعين للوزارة يجوبون الشوارع والمنازل؛ لإجراء تعاقدات مع المعامل الخاصة مقابل مبالغ مالية.





وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى تصريح خاصة إلى "دوت الخليج"، أن الوزارة لم تكلف أيا من موظفيها بالمرور على المنازل لإجراء تعاقدات مع المعامل الخاصة، مقابل مبالغ مالية وعمل تخفيضات لهم، قائلا: هذا ليس صحيحا ولم نقم بذلك نهائيا. وأكد "عبدالغفار" أن هؤلاء الأشخاص ليسوا تابعين للوزارة، مطالبا المواطنين بالحذر منهم وضرورة الإبلاغ عنهم؛ لانتحالهم صفة مسؤولى الوزارة.

يذكر أنه انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قيام بعض المواطنين من سكان مدينة السادس من أكتوبر بنشر مقطع يتضمن قيام أشخاص بالمرور على المنازل، وأدعو أنهم تابعين لوزارة الصحة والسكان، لعمل تخفيضات للمواطنين على بعض المعامل الخاصة مقابل مبالغ مالية.

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