شكرى يؤكد أهمية استمرار التعاون بين مصر وموريتانيا فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أشار إلى التطور المستمر الذى تشهده العلاقات بين مصر وموريتانيا، والتطلع إلى عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيرى الخارجية فى أقرب وقت.

كما أعرب أيضاً عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين فى مختلف المجالات، وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات خاصة فى قطاعات الصيد البحرى والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وصناعة الدواء.

وأضاف المُتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب، كما أكد من ناحية أخرى على انفتاح مصر لتوفير الدعم الفنى لموريتانيا فى مختلف القطاعات الحيوية ومنها الصناعة والصحة والتعليم، مبرزاً التعاون القائم بين البلدين فى مجال التعليم الجامعى والمنح الدراسية المقدمة للطلبة الموريتانيين فى الجامعات المصرية والأزهر الشريف.

هذا، وتناول الوزيران خلال اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها الأوضاع فى كل من السودان وليبيا وسوريا.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية موريتانيا عن التقدير الكبير للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقتين، وحرص موريتانيا على استمرار دفع التعاون مع مصر قدماً فى شتى المجالات. واتفق الوزيران على استمرار العمل بشكل مشترك نحو دفع العلاقات بين مصر وموريتانيا إلى آفاق أرحب.