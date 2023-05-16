إجراءات مكافحة الغش.. إعادة تدوير العمال بين لجان الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إعادة تدوير العمال بين لجان سير امتحانات الثانوية العامة بالإدارات التعليمية، فى إطار مكافحة الغش وأعمال الشغب.





جاء قرار الوزير، بعد توجيه عدة شكاوى تتعلق بطلاب الثانوية العامة الذين يحرصون على التعرف على العمال المكلفين بحراسة لجان سير الامتحانات خلال فترة المساء، ومحاولة استمالة بعضهم للاحتفاظ بالأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، حتى لا يضبط بها الطلاب عند الدخول أثناء تفتيشهم بواسطة العصا الإلكترونية، ومن ثم الحصول عليها واستخدامها فى الغش الإلكترونى.

جاء هذا خلال اجتماع الوزير، بمديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لمتابعة استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023 لجميع الصفوف الدراسية.

واستعرض الوزير الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش داخل اللجان، مشيراً إلى أنه تم منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التى شهدت شغبا أو غشا العام الماضى، كما تم وضع كاميرات مراقبة باللجان لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم.

وأكد الوزير أن إجراءات مكافحة الغش تستهدف صالح الطلاب فى المقام الأول وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وجدد حجازى التأكيد على أنه سيتم وضع "باركود" أعلى وأسفل "البابل شيت" وورقة الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، ضماناً لحق الطلاب ولتأكيد نسبة ورقة الإجابة إلى كل منهم.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، بعدها المواد الأساسية اعتبارا من 18 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية، و15% مقالية، وتجرى الامتحانات ورقيا بالكامل، بنظام الـopen book، إذ يتسلم الطالب كتيب مفاهيم يتضمن "المفاهيم، الخرائط، القوانين"، التى يحتاجها بحيث يركز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء المقالية أو الاختيار من متعدد.