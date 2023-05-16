عاجل.. الرئيس السيسى يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتانى

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وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزير الموريتانى سلم خلال اللقاء رسالة خطية إلى الرئيس السيسى من أخيه رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى، تضمنت الإعراب عن تقدير موريتانيا الكبير لمصر قيادة وشعبا، ولدورها الرائد على المستويين العربى والإفريقى، وتأكيد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، والاستفادة من التجربة التنموية المصرية التى شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة الماضية.
من جانبه، طلب الرئيس، نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الموريتانى، مؤكدا تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، خصوصا فى القطاعات التنموية التى اكتسبت فيها الشركات المصرية خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية، وكذلك تقديم المساعدة فى تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء فى موريتانيا فى جميع المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية، فى إطار حرص الدولتين على تعزيز ودفع العمل العربى المشترك.
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