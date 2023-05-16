وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق فورى فى نقص مستلزمات مستشفى حلوان (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير، اليوم الثلاثاء، لتفقد العمل بالمستشفى، والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى التزام الفرق الطبية بالمستشفى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية بالكامل، موجهاً بالتوسع فى عدد العيادات، خاصةً عيادات الأطفال، فضلاً عن زيادة عدد الفرق الطبية، والعمل بها فى الفترات المسائية، بما يضمن استيعاب الترددات اليومية الكبيرة من المواطنين على تلك العيادات، وخفض نسب تكدس المواطنين التى تم رصدها، فضلاً عن خفض المدد الزمنية الخاصة بانتظار المرضى.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير تفقد قسم الاستقبال واطلع على السجلات الخاصة بترددات المرضى، فضلاً عن تفقد (غرف الملاحظة، غيار الجراحة، وقسم الأشعة)، ومراجعة سجلات المترددين على قسم الأشعة، موجهاً بإعداد تقرير مفصل حول التجهيزات الخاصة بالقسم للبدء الفورى فى تطويره.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة بالمستشفى الذى تم تطويره بالكامل، ويضم 21 سريرا، بينهم 8 أسرة رعاية متوسطة، يعمل منهم 11 سريرا فقط، نظرا لتأخر التجهيزات الخاصة بهم، حيث وجه الوزير بسرعة توفير التجهيزات اللازمة للبدء فى التشغيل ودخول منظومة العمل.

أضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الأطفال، حيث تفقد الاستقبال وغرف الكشف وحضانات المبتسرين، فضلاً عن تفقد قسم النساء والتوليد، حيث وجه بتطويرهم من حيث التجهيزات، لافتاً إلى توجيه الوزير بفتح تحقيق فورى مع المسؤولين عن أمن ونظافة المستشفى، وذلك رصد تدنى مستوى النظافة بالمستشفى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير حرص خلال تفقد المستشفى على التحدث مع المرضى، موجهاً بسرعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالمستشفى لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى، بأفضل جودة.