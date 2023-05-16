"شوشة" يجري قرعة علنية علي 120 وحدة سكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد بالعريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 مايو 2023 03:30 مساءً - أُجريت قرعة علنية علي عدد 120 وحدة سكنية في العريش تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد ، وذلك بإشراف وحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،وحضور اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الادراة المركزية لشئون مكتب المحافظ، الدكتور احمد سليم مدير مكتب الاهرام بشمال سيناء.

ونقل المحافظ تحيات السيد رئيس الجمهورية الي أهالي محافظة شمال سيناء وخاصة أهالي رفح والشيخ زويد.

وأكد المحافظ، أن الوحدات السكنية في حي السبيل بمدينة العريش، وتشمل كل وحدة علي ثلاثة غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشيرًا إلي أنها المرحلة الثالثة، حيث تم بالمرحلة الأولي تسليم عدد 288 وحدة سكنية في منطقة العبور عام 2019 ، وتم بالمرحلة الثانية عام 2020 تسليم 1110 وحدة سكنية علي المتقدمين من أهالي مركزي رفح والشيخ زويد عام.

أضاف المحافظ أنه تم تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهري "استضافة" حيث تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيه من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية ، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ 100جنيه شهريا نظير أعمال الصيانة.

أشار المحافظ، إلي أنه تقدم للحصول علي الوحدات السكنية عدد 561 شخصًا من بينهم 478 من مركز رفح و83من مركز الشيخ زويد، مطالبًا المستحقين بالحفاظ علي الوحدات السكنية وعدم التصرف فيها لغير الغرض المخصصة له وعدم تركها فارغه او تاجيرها للغير .

أعلن المحافظ عن اجراء مرحلة رابعة من وحدات الإسكان الاجتماعي في العمارات التي يجري رفع كفائتها في حي السبيل بالعريش.

من جانبه أكد اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الادراة المركزية لشئون مكتب المحافظ، أنه سيتم اعلان أسماء المستحقين للوحدات السكنيه على الموقع الرسمي لمحافظة شمال سيناء،وفي لوحات الإعلانات بمجالس المدن،لافتا الي أنه سبق الإعلان عن قيام المحافظة بتوفير وحدات سكنية من مشروع الإسكان الإجتماعي للأسر التي أضيرت بسبب الحرب علي الإرهاب، حيث يقوم المواطن بدفع قيمة رمزية لا تتعدى مبلغ 100 جنيه شهريًا مقابل أعمال الصيانة والخدمات المشتركة.