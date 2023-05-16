«خطر داهم».. غلق وتشميع مصنع أغذية بالزقازيق (صور)

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبى أول الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشى مكتب الأغذية بالإدارة الصحية.





أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، به نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، ويمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين، وتم على الفور غلق وتشميع المصنع من خلال لجنة بإدارة التراخيص بالوحدة المحلية بالقرية التابع لها المصنع، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق المهندس على الصناديلى، وفقا لتعليمات محافظ الشرقية، بتعاون جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

وأضاف الدكتور هشام مسعود، أن مفتشى الحملة ضبطوا وأعدموا أكثر من 3 أطنان أغذية مخالفة داخل المصنع منها مواد خام منتهية الصلاحية، وتم ضبط 2 طن و400 كجم معجون طماطم طبيعية، وورق عنب مخلل، وسائل أصفر اللون يشبه عسل النحل معبأ فى برطمانات، كما تم إعدام 880 كجم دبس رمان، ولارنج، وكامينا، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 5 عينات أغذية، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.