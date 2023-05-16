«ستيوارد الأمريكية»: هيئة الرعاية الصحية نجحت فى إعادة حوكمة النظام الصحى

جدة - نرمين السيد -

الرعاية الصحية: جاهزون لتطبيق مفاهيم الرعاية الصحية المبنية على القيمة بالمنظور العالمى

زار وفد رفيع المستوى، يضم الدكتور أرمين إرنست، الرئيس التنفيذى والرئيس لمجموعة ستيوارد هيلث كير إنترناشيونال الأمريكية، والدكتور محمد الأمين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج السعودية، عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان لها اليوم، أن الزيارة شملت تفقد 5 منشآت صحية، وهم، مستشفى النصر التخصصى ومركز صحة أسرة الحى الإماراتى ببورسعيد، إضافة إلى مجمع الإسماعيلية الطبى ومركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك ومركز طب أسرة الشهداء بالإسماعيلية.

وأضافت الهيئة، أنه شملت الزيارة، الإطلاع على رحلة علاج المرضى داخل المنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات العلاجية والإدارية لتحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها، والتقنيات الطبية المستحدثة، والأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية من عيادات طب الأسرة والأسنان والأطفال والصيدليات ومكاتب رضاء المنتفعين بمراكز طب الأسرة، وأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وغرف العمليات والأشعة والمعمل والغسيل الكُلوى بالمستشفيات.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الزيارة تأتى فى إطار حرص الهيئة على تعزيز سبل التعاون مع كبرى المجموعات الطبية بالدول العربية والعالم، وبحث تبادل الخبرات فى شتى مجالات الرعاية الصحية كركيزة أساسية لتطوير الأداء وتعزيز الإمكانات، وتابع: أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة جاهزة لتطبيق مفاهيم الرعاية الصحية المبنية على القيمة بالمنظور العالمى.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذى لمجموعة ستيوارد الأمريكية، أن هيئة الرعاية الصحية نجحت فى إعادة حوكمة النظام الصحى، وتطبيق نظم الإحالة، مشيرًا إلى أنها هى الأقرب لتطبيق نظام مؤسسات مجموعات الرعاية الصحية المسئولة Accountable care organizations على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتابع: أنه ندرس توسع مجموعة ستيوارد الأمريكية فى الاستثمار فى مصر، بما لمسناه من جدية ورؤية واضحة لدى الدولة فى الإصلاح الصحى وتقدم ملحوظ لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج السعودية، إعجابه الشديد بإمكانات وتجهيزات المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وبما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية بمعايير عالمية، وما حققته من ريادة وتنافسية فى خدمات الرعاية الصحية خلال فترة قصيرة، وتابع: ما نشاهده من تطور خدمات الرعاية الصحية على أرض الواقع بمنشآت هيئة الرعاية الصحية طفرة نوعية لاتقل عن أى مستوى رعاية صحية عالمى ومتقدم.

كما ضم الوفد رفيع المستوى، كلًا من الدكتور أشرف نصر، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة عِلاج السعودية، والدكتور أحمد طماره، رئيس أقسام القلب بالمجموعة، والدكتورة غادة سليم، استشارى تأهيل أمراض القلب بالمجموعة.

كان فى استقبال الوفد من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور عمرو عبدالنبى، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية والمشرف العام على المجمع الطبى بالإسماعيلية، والدكتورة ريهام الشناوى، مدير إدارة الدراسات والبحوث، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع الهيئة ببورسعيد، والدكتور محمد سامى، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتورة نشوى جودة، عضو بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد مفرح، عضو بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عابد، عضو بالمكتب الفنى للمدير التنفيذى للهيئة.