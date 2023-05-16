وزير الخارجية يتوجه إلى جدة للمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

جدة - نرمين السيد - يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، إلى جدة مساء اليوم الثلاثاء 16 مايو الجارى للمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك فى إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها يوم الجمعة 19 الجارى بالمملكة العربية السعودية.





وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سوف يشارك غداً 17 الجارى فى اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، والذى سيتولى النظر فى جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة، فضلاً عن مشاركة الوزير سامح شكرى فى عدد من اللجان الوزارية المعنية بعدد من قضايا المنطقة. وأضاف السفير أبو زيد، بأن القمة العربية المقبلة تنعقد فى ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة، والتى فاقم منها الوضع الدولى المتأزم الراهن، وهو ما يستدعى استمرار الدول العربية فى الاضطلاع بدورها القيادى فى التعامل مع أزمات المنطقة أملاً فى تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للشعوب العربية.

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