عاجل.. السيسى يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه صدر عن المجلس قرارات مهمة تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلى والأجنبى، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

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