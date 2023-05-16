نسرين عبدالعزيز تحصل على جائزة «ملهم» الدولية فى موسمها السابع

كما تم تكريم عدد من رموز الفن والمجتمع ومنهم الدكتور حسام موافى والإعلامى طارق علام والفنان أحمد عبد العزيز والفنان محمد التاجى.
كما ألقت دكتورة نسرين عبد العزيز كلمة عن الإعلام ودور المرأة فى الوعى المجتمعى.
يذكر أن لنسرين عبد العزيز العديد من الكتب المؤلفة والأبحاث العلمية فى مجال الإعلام والفن والدراما كما تم تكريمها من قبل فى عدة جهات ومنها كلية الاعلام جامعة القاهرة، كلية الإعلام جامعة السويس، المنتدى العربى الإفريقى للتدريب والتنمية، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
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