اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره المالديفى

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم 16 مايو الجارى، مع عبد الله شاهد وزير خارجية المالديف.





وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أشادا خلال الاتصال بالعلاقات التاريخية المتميّزة بين البلدين، والتى كان من أبرز مظاهرها أن مصر كانت أول دولة إفريقية وعربية تعترف بجمهورية المالديف وتقيم معها علاقات دبلوماسية فى عام 1969. كما أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة واستمرار التعاون بينهما، لاسيّما وأن البلدين يحتفلان العام القادم 2024 بمرور 55 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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