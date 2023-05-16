فى يوم الأسرة العالمى.. الجامعة العربية تكرم السفير فهمى فايد (صور)

جدة - نرمين السيد - كرمت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، السفير فهمى فايد، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان.



جدة - نرمين السيد - كرمت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، السفير فهمى فايد، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان. جاء ذلك بمناسبة يوم الأسرة العالمى الذى تحتفل به الأمم المتحدة يوم 15 مايو من كل عام.

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