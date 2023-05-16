الدكتور حنفى جبالى يلتقى رئيس جمهورية أذربيجان

جدة - نرمين السيد - التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، فى إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان تلبيةً لدعوة رئيسة برلمان أذربيجان.





خلال اللقاء، أشاد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بالزخم الإيجابى الذى تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة والمستويات بما يتناسب مع العلاقات التاريخية الراسخة والذى تُوج بالزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أذربيجان مؤخراً، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى مع أذربيجان فى كافة المجالات.

من جانبه، أعرب إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان عن بالغ تقديره للعلاقات التى تربط أذربيجان بمصر، مؤكداً تقديره للزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية مؤخراً إلى أذربيجان والتى أعطت دفعة نوعية للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.