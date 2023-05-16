وزير الصحة يتفقد مستشفى 15 مايو النموذجى ويشيد بالتزام العاملين

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير اليوم الثلاثاء للمستشفى، وعدد من المنشآت الصحية لتفقد العمل بها على أرض الواقع والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من التزام الفرق الطبية بالمستشفى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد خلال الجولة عدد من أقسام المستشفى "الطوارئ والاستقبال، غرف الكشف، معامل وبنك الدم"، فضلاً عن الجناح المتكامل للأشعة بالمستشفى، للتأكد من تواجد فنيين الأشعة وتواجد الاستشاريين بصفة دورية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين.
ولفت عبدالغفار إلى مراجعة الوزير جداول "النوبتجيات" الخاصة بالفرق الطبية من العاملين بالمستشفى للتأكد من تواجدهم وانتظام سير العمل، مؤكداً الحرص على المتابعة الدورية للعمل بالمنشآت الصحية بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على التحديات وحلها.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد قسم الغسيل الكلوى ومتابعة معدل تردداته، فضلاً عن تفقد قسم العيادات الخارجية، وآليات العمل به، مؤكداً العمل يومياً حتى الانتهاء من تقديم الخدمات اللازمة لكافة المرضى من المترددين على العيادات، كما تابع الوزير آليات التعاون مع منظومتى التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، بما يضمن توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة المرضى.
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