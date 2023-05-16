سفير كوريا الجنوبية «أووك» يودع المصريين: مصر بلد جميل ومستقبله مشرق

جدة - نرمين السيد - وذكر السفير الكورى الجنوبى فى كلمته مساء اليوم: "أشعر أنى وصلت القاهرة والتقيت بكم بالأمس ولكن مرت حوالى ثلاث سنوات، الوقت يمر سريعا أليس كذلك؟".

ورد على سؤال "حول أكثر اللحظات التى سيتذكرها من فترة اقامته فى القاهرة، بإنه لا يبالغ عندما يقول إن كل لحظة هنا تستحق التذكر وأنه سيحمل مصر دائما فى قلبه. ولفت إلى أن إفطار المطرية من اللحظات الفريدة لتواصله المباشر مع المصريين إلى جانب زيارة الأماكن السياحية الرائعة فى البلاد.

وأكد أنه لا يصدق أن موعد الرحيل أتى لكنه أعرب عن سعادته لقضاء وقته فى مصر طوال السنوات الماضية مشددا على أن وباء كورونا والمشاكل الاقتصادية لم يُقَفُوا فى طَرِيق صَداقة مصر وكوريا بالعكس عززت العلاقات وأصبحت أقوى.

وأشار إلى أنه رغم الصعاب الاقتصادية فى العالم بسبب حرب أوكرانيا، تمكنت القاهرة وسيول العام الماضى من زيادة التجارة بين بحوالى 40% ، كما أن التصدير من مصر لكوريا زاد حوالى 161%.

وأضاف أن البلدين عملا على صناعة مُنْتَجات made in Egypt "صنع فى مصر" مثل التليفزيونات والغسالات، والعام الماضى قررا صناعة ألواح إلكترونية والتليفونات المحمولة والتعاون فى المترو، كما تعاونا فى محطة الطاقة فى الضبعة.

وتابع أنه فى شهر أغسطس الماضى ، تم رفع التَحْذِير السِياحى من على مُعظم الأماكن وجاء المزيد من الكوريين إلى مصر للسياحة.

وأعرب عن اعتقاده وجود طيران مُباشِر بين كوريا ومصر قريبا، لافتا إلى أن هناك الكثير من الكوريين يستعدون للسفر لمصر حتى يستمتعون بالطبيعة الجميلة فى الغردقة وشرم الشيخ ودهب وليس فقط الأماكن التاريخية مثل الأهرامات والأقصر وأسوان. كما أن هناك الكثير من الكوريين باتوا يتعلمون اللغة العربية ، فى الوقت الذى شهد فيه عدد الكوريين المسلمين والمساجد زيادة مع مرور الوقت.

ولفت إلى حب المصريين للثقافة الكورية مثل اللغة الكورية والدراما والأفلام والطعام الكورى لافتا إلى بدء تدريس اللغة الكورية فى جامعة سوهاج وكفر الشيخ وليس فقط فى جامعة عين شمس وأسوان.

وأوضح أن عدد طلاب معهد سيجونج زاد أكتر من عشر أضعاف، بينما وصل عدد المعجبين المصريين لفرق الكيبوب لأكثر من مليون معجب.

وسرد السفير الكورى أبرز المحطات السياسية خلال فترة إقامته، مثل زيارة رئيس كوريا الجنوبية للقاهرة وزيارة رئيس البرلمان الكورى لمصر. ولفت كذلك إلى وجود اتصالات تليفونية ورسائل متبادلة بين قيادة البلدين، فضلا عن زيارة وُزراء وصحفيين من البلدين لبعضهما لتعزيز التعاون بين القاهرة وسيول.

وتابع قائلًا إنه فخور أن الكوريين والمصريين يتعاملون باحتِرام، ويتمنون إن البلدين تتطوران معا فى المستقبل.

وأضاف أنه حتى مع تغير الحكومات الشعب واحد لا يتغير "لهذا أرى أن الشعب أهم شىء، لازم نِفْهَم ونِحْتِرم ثقافات بَعْض حتى لو كانت مُختلفة، ده سبب إنى اِهْتَمِّيت بالدبلوماسية العامة أكتر من أى حاجة طول الفترة الماضية".

وذكر أن "مصر بلد جميل ولديها تاريخ عريق ومستقبلها سيكون مشرقا " لافتا إلى أن مصر دولة جيدة مستقبلها سيكون باهرا بسبب وجود الشباب الذكى . وأظن إن مصر هتكون واحدة من الدِول الموجودة فى مجموعة العشرين قبل سنة 2050.

وختم كلمته قائلًا "زى ما بيقولوا إن اللى يشرب من نيلها لازم يرجع له تانى، فأنا مُتَأكِّد إنى هرجع لمصر تانى قريب. ومتأكد إن مصر هتكون أحسن وأجمل لما أرجعلها، أنا حزين عشان هسيب مصر لكن عارف إن السفير اللى هيجى بعدى هيحب مصر وشعبها. وأتنمى أنكم تِفْضَلوا تحبوا كوريا وإن العلاقات بين مصر وكوريا تتحسن أكتر وأكتر".