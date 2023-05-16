«القباج» تقرر صرف 60 ألف جنيه لأصحاب الباكيات المضارين من حريق بنى سويف

وجاء قرار وزيرة التضامن الاجتماعى استثناء من الحد الأقصى المقرر لهذه النكبات، مؤكدة ضرورة اتخاذ ما يلزم من آليات لدعم الشباب لتجاوز هذه المحنة والتخفيف من آثار الحادث.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه فور وقوع الحادث المؤسف تم تنسيق الجهود المشتركة مع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف لاتخاذ ما يلزم من تدخلات، حيث تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف للتواجد ولجان الإغاثة لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم الأسر المضارة.
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعى بالسادة أصحاب الباكيات والقائمين على الصناعات المختلفة بضرورة التأمين الاجتماعى، حيث ستقوم بمجموعة من الحملات للتأكيد على ضرورة التأمين الاجتماعى، كما ستقوم بدور الوساطة بينهم وبين شركات التأمين من أجل اتمام عملية التأمين.
الجدير بالذكر أن عمليات الحصر تشير إلى تضرر واحتراق 103 باكية حتى تاريخه و يتم اتخاذ اللازم نحو استكمال الاوراق اللازمة لسرعة صرف المساعدة.
وكان حريقًا قد شب بالمعرض التجارى الخاص بمنطقة الإبراهيمية بمحافظة بنى سويف صباح الأحد الماضى، حيث أتت النيران على الباكيات ومحلات صغيرة التى تضم منتجات الخريجين من المفروشات والملابس الجاهزة، والأدوات البلاستيكية، حيث تم التعامل من قبل قوات الحماية المدنية وإخماد النيران.
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