الإصلاح والتنمية بالحوار الوطنى: نراعى أولويات وتحسين مظلة الحماية الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 مايو 2023 09:30 مساءً - قال مصطفي جبريل المتحدث باسم حزب الإصلاح والتنمية، إن ملف الحماية حقق نتائج ايجابية فى حياة المصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني والتى تناقش " برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة".

وتابع جبريل:" تحسين منظومة الحماية الإجتماعية يجب أن نكون واقعيين ولسنا حالمين فى هذا الملف على وجه التحديد، وم ثم يجب وضع ممارسات بديلة للتوسع فى مظلة الحماية الإجتماعية"، مضيفا:" جئنا للحوار الوطني للحديث عن أولويات وآليات وحلول لتحسين مظلة الحماية الإجتماعية.

وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير حماية غير مكلفة كالإعفاء الضريبي، وتحول برامج الحماية من عبء إلى استثمار، وتحسين قدرة البرامج على التكيف والصمود فى وجه أزمات المستقبل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.